بعد الاستيلاء على السفينة.. واشنطن: سنحاسب إيران على أفعالها

نددت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أدريان واتسون، اليوم الجمعة، باستيلاء إيران على سفينة شحن ترفع علم البرتغال.

"سنحاسب إيران"

ودعت المتحدثة إيران إلى إطلاق سراح السفينة وطاقمها على الفور، وقالت إن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لمحاسبة إيران على أفعالها.

وأكدت واتسون أن الاستيلاء على سفينة مدنية "انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعمل من أعمال القرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني".

بايدن يقطع عطلته

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) أن الرئيس جو بايدن قطع عطلته الأسبوعية وقرر العودة إلى البيت الأبيض، لبحث الوضع في الشرق الأوسط.

ونقلت (سي.إن.إن) عن بيان للبيت الأبيض القول إن بايدن سيعود من ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير خلال ساعات "للتشاور مع فريقه للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط.

الحرس الثوري يتبنى

وكانت وكالة (إرنا) الإيرانية قد ذكرت أن القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني استولت علی سفينة الحاويات (إم.إس.سي أريز) التي تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي بالقرب من مضيق هرمز.

لكن حكومة البرتغال قالت إنها على اتصال بالسلطات الإيرانية، بعد أن استولى الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن ترفع علم البرتغال صباح اليوم.



خطف سفينة في مضيق هرمز.. الحرس الثوري يعلنها رسمياً

وسط حالة من الاستنفار غير المسبوق في المنطقة جراء التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، على خلفية ضرب السفارة الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الحالي، استولت قوات إيرانية على سفينة تجارية في مضيق هرمز.

كشفت مصادر العربية/الحدث، اليوم السبت، أن قوات إيرانية استولت على السفينة البرتغالية "MCS ARIES" المملوكة جزئياً لإسرائيل، في مضيق هرمز.

كما أشارت إلى أن السفينة المذكورة التي يتواجد على متنها 20 بحاراً فلبينياً، كانت تحمل حاويات تجارية متجهة إلى الهند.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن إيران اختارت الرد على مقتل قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، العميد محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي رحيمي، فضلا عن 5 آخرين من الحرس الثوري في قصف إسرائيلي لقنصليتها بدمشق مطلع الشهر الحالي (أبريل 2024) عبر اختطاف MCS ARIES.

وأضافت أن سفينة التجسس الإيرانية الفاعلة بالبحر الأحمر والخليج العربي أطفأت كل أجهزة الرصد منذ عشرة أيام وخاصة جهاز AISالذي يدل على موقع السفينة.



