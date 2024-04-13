إجراء قضائي حول متهم بتصنيع الإستروكس في المقطم

قررت النيابة المختصة، حبس متهم بتصنيع مخدر الإستروكس في منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة لقيامه بتصنيع مخدر الاستروكس، والاتجار فيه بالمقطم وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2.5 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث القاهرة قيام "عنصر إجرامى شديد الخطورة" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وضبط بحوزته "كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جرام – 2 سيارة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية - أدوات ومعدات التصنيع – عدد من الأقراص المخدرة.

طعنه بخنجر ..حبس طالب بقتل زميله في كفر شكر

أمرت جهات التحقيق بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن أخر باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، كما صرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل زميله طعنا بدائرة مركز شرطة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر شكر من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى وتوفى أثناء إسعافه.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، حدوث مشاجرة بين المجنى عليه، وآخر (طالب – مقيم بدائرة المركز) لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها المتهم علي المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة معاونى رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما قال شقيق المجني عليهما في مشاجرة بجزيرة الأحرار بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إن الجناه قتلوا شقيقه في منزله، دون وجه حق بسبب الخلاف على إيجار أرض زراعية.

وطالب شقيق المجني عليهما إلى أن الجناة قتلوا شقيقه في منزله، وحرموه من أولاده، منوهًا بأنهم أصابوا شقيقه الآخر مطالبا بالقصاص العادل لاشقائه.