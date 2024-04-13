اقرأ بالوفد.. تحولات مالية واسعة لتحسين الخدمات في الجمهورية الجديدة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تحولات مالية واسعة لتحسين الخدمات في الجمهورية الجديدة".

ويتضمن العدد العديد من التقارير والموضوعات الأخرى:

ـ زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين والتدريس بالجامعات

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: .. والحسم مطلوب أيضًا لضبط الأسواق

ـ 2000 جنيه انخفاضًا في سعر طن الدقيق

ـ غدًا بدء موسم توريد القمح

ـ الحرس الثوري الإيراني يستولى على سفينة إسرائيلية

ـ تقارير إسرائيلية: هزيمة الاحتلال و"نتيناهو" يهدر الوقت

ـ الإصابات تطارد الأهلي.. والزمالك كامل العدد

ـ توفير كميات إضافية م أكياس الدم ومشتقاته من خلال حملات التبرع بالمحافظات