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السبت 13 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد.. تحولات مالية واسعة لتحسين الخدمات في الجمهورية الجديدة

العدد الورقي لجريدة
العدد الورقي لجريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تحولات مالية واسعة لتحسين الخدمات في الجمهورية الجديدة".

ويتضمن العدد العديد من التقارير والموضوعات الأخرى:

ـ زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين والتدريس بالجامعات

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: .. والحسم مطلوب أيضًا لضبط الأسواق

ـ 2000 جنيه انخفاضًا في سعر طن الدقيق

ـ غدًا بدء موسم توريد القمح 

ـ الحرس الثوري الإيراني يستولى على سفينة إسرائيلية

ـ تقارير إسرائيلية: هزيمة الاحتلال و"نتيناهو" يهدر الوقت

ـ الإصابات تطارد الأهلي.. والزمالك كامل العدد

ـ توفير كميات إضافية م أكياس الدم ومشتقاته من خلال حملات التبرع بالمحافظات

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