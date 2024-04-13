ثلاثي مهم يغيب عن قائمة برشلونة أمام قادش

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الليجا، والتي يشهدها "ميرانديا" بقيادة الحكم، خوان بوليدو.

ومن المقرر انطلاق مواجهة برشلونة أمام قادش في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة يقودها تحكيميًا الحكم، خوان بوليدو.

ويغيب ثلاثي مهم عن قائمة برشلونة، حيث لن يتواجد الظهير الأيمن، جواو كانسيلو، بسبب تراكم الإنذارات في الدوري الإسباني ونفس الشيء للهداف، روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع، إينيجو مارتينيز في مباراة اليوم.

قائمة برشلونة أمام قادش

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، أندير أستراجالا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ميكاييل فاي.

وسط الملعب: بيدري، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، مارك جيويو.

الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينها، جواو فيليكس، فيتور روكي.