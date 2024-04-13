موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام دريمز الغاني، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

وكان الزمالك قد نجح في التأهل للدور نصف النهائي، بعدما حقق الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، بينما فاز دريمز على نظيره الملعب المالي بنفس النتيجة ذهابًا وإيابًا.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنطلق مواجهة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة، يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز

تُنقل مواجهة الزمالك أمام دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة سنوات ماضية.