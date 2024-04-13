أسامة كمال يقدم فقرة جديدة عن جذب الاستثمار الأجنبي في مساء dmc

يناقش الإعلامي أسامة كمال، في فقرة جديدة ومميزة اليوم السبت، كيفية جذب الاستثمار الأجنبي من وجهة نظر الشباب، والتطرق للعديد من الأفكار الشبابية سعينا للأفضل.

افكار غير تقليدية لحل ازمات مصر

ويبحث أسامة كمال، في حلقة اليوم السبت من برنامجه مساء "dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، خارج الصندوق وخارج الإطار المألوف عن عقول وافكار غير تقليدية لحل ازمات مصر ويضعها امام أصحاب القرار.

ويقدم أسامة كمال فقرة جديدة لأول مرة في التاسعة مساء السبت في "مساء dmc"، ويستقبل تساؤلات الجمهور وآرائهم وتعليقاتهم في هذا الشأن.

ويذكر أن الإعلامي أسامة كمال، يقدم برنامج "مساء dmc"، على قناة dmc أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

عودة الإعلامى أسامة كمال لتقديم برنامج مساء DMC

وكانت شبكة قنوات DMC، أعلنت في وقت سابق عن عودة الإعلامى أسامة كمال، لتقديم برنامج مساء DMC ، والذي يذاع يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء.

وقام الإعلامى أسامة كمال، بتقديم برنامج مساء دي إم سى، في بداية انطلاق القناة، وظل فى تقديم البرنامج لعدة سنوات قبل أن ينتقل إلى تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور.

ويعرض برنامج مساء دي إم سى، يعرض كل يوم الساعة التاسعة مساء، على قناة دي إم سى.