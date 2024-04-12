فتج حساب لتسهيل الاستثمار.. مقترح من أقطاب الجالية المصرية في أمريكا.. ووزيرة الهجرة ترحب

استمعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى عدد من المقترحات من أقطاب الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنها طلب السماح لهم بفتح حسابات للأفراد في فرع البنك الأهلي المصري بنيويورك الذي يخدم الشركات فقط، لتسهيل العمليات الاستثمارية للمصريين المقيمين وشراء الأوعية الأدخارية.

وأشار أقطاب الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حاجتهم لإنشاء فرعاً له ما بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي يسمح بانتظار السيارات تسهيلا على المصريين الذين يتمنون التعامل مع بنك مصري في الساحل الشرقي يمكن أهلنا هناك من التحويل إلى مصر والاستفادة من كل الخدمات والمبادرات المتميزة التي تقدمها لهم البلاد سعياً للاستخدام الأمثل لمدخراتهم.

وفي هذا الصدد، أعربت السفيرة سها جندي عن ترحيبها بالمقترح، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع البنك الأهلي المصري، لبحث المقترح ومدى إمكانية تنفيذه وتذليل كافة العقبات أمامهم، والتأكيد على أن الوزارة دائما تسعى لاحتضان كل أبنائها في الخارج واعتبارهم شركاء في كل ما تخوضه وتنفذه الدولة في عمليات البناء والتنمية الشاملة، لافتة إلى طرح شهادات الادخار البنكية بالدولار بعوائد مرتفعة تصل إلى ٧٪؜ و٩٪؜ بالبنوك المصرية والتي تعد أعلى عائد بالعالم.

التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج

كما أكدت السفيرة سها جندي أن التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، والذي سيضم كل المحفزات المخصصة لهم وغيرها، من المقرر أن ينطلق قريبا، سيكون به قسم خاص بالمعاملات البنكية بداية من فتح الحسابات وشراء شهادات الاستثمار ومختلف الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج ستكون من خلال هذا التطبيق، حيث يتم العمل أيضا للسماح بالعمل بالتوقيع الإلكتروني للتيسير على المصريين بالخارج، بجانب تخصيص قسم في التطبيق لإتاحة السلع والمنتجات التي يرغب المصريون بالخارج في شرائها، من سلع ومنتجات يدوية وتراثية، بجانب تخصيص أيقونات للتبادل البحثي وتبادل الخبرات، ضمن جهود الوزارة لإدماج المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



تم ايضاً استعراض الترتيبات الجارية لتنظيم المؤتمر القادم للمصريين في الخارج في نسخته الخامسة، مطالبين بالمشاركة بكل جهودهم كمركز مصري أمريكي في الولايات المتحدة مستعرضين مقترحهم بإتاحة الفرصة لمختلف الاتحادات والجمعيات المصرية ليكون لهم دور في المؤتمر، وقد أكدت الوزيرة على أن المؤتمر هو فعالية موحدة لجميع المصريين في الخارج وسيسعد وزارة الهجرة مشاركة الحميع في المؤتمر، اتحادات وأفراد.

واكدت السفيرة سها جندي أن كل ما تم اقتراحه سيلقى عناية كبيرة وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل تلبية رغباتهم واحتياجاتهم، مؤكدة أن وزارة الهجرة تمثل داعما رئيسيا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، والاستماع لمختلف أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، مثمنة مختلف المقترحات التي يتم عرضها، ومن بينها تبني استراتيجية وطنية موحدة للتسويق للدولة المصرية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل وتعزيز ربط المصريين بالوطن الأم وتذليل ما يواجهونه من تحديات، حيث استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طارق سليمان، رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، و نشأت زنفل، نائب رئيس المركز، و ناجي سليمان أحد رموز الجالية المصرية بنيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة مقترحاتهم وأفكارهم وكذا التعرف على ما يواجّهونه من تحديات، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى عبدالناصر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

