الفصائل الفلسطينية تسيطر على طائرة مسيرة إسرائيلية بخان يونس

قالت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، في بيان، إنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية من طراز سكاي لارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من ناحية أخرى، استشهد فلسطينيان من بلدة بيت حانون، فجر اليوم السبت، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة الشيخ زايد السكنية شمال قطاع غزة، مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ190.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على المحافظة الوسطى، وعلى حيي الزيتون والدرج في مدينة غزة، ومنطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع، وشمال النصيرات وسط القطاع.

ومساء الجمعة، شن طيران الاحتلال غارة على منزل يعود لعائلة الإسي في الزرقا وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل، وإصابة 30 آخرين.

كما استشهد مواطنان، وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على جبل الريحان بجنوب لبنان

جدد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه الجوي على بلدات الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قرابة الساعة السادسة والربع من صباح اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارتين على منطقتي "كسارة العروش" و"بئر كلاب" على مرتفعات جبل الريحان.

وألقت الطائرات 4 صواريخ جو - أرض على المنطقة المستهدفة، أحدث انفجارها دويا تردد صداه في إقليم التفاح والنبطية وإقليم الريحان وتعالت سحب الدخان الكثيف.

وعاشت قرى القطاعين الغربي والأوسط ليلا حذرا ومتوترا تخلله إطلاق قنابل مضيئة وتحليق طيران استطلاعي معاد وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون.

وفجر اليوم.. أطلق الجيش الإسرائيلي من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشقات نارية تجاه بركة ريشة وأطراف البستان، وصباحا حلق الطيران الاستطلاعي والحربي فوق قرى صور والساحل البحري حتى نهر الليطاني.

هجوم للمستوطنين على قرية "ابو فلاح" شمال شرق رام الله بالضفة الغربية

أصيب خمسة فلسطينيين، الليلة، في هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث تم إحراق 12 سيارة على الأقل، و4 صوب زراعية و5 دراجات نارية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، بأن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات لمواطنين تعرضوا للاعتداء بالضرب من المستوطنين، وجرى نقل إصابتين إلى المستشفى.

وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين هاجموا القرية من الجهة الشرقية، واستقلوا سيارات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المكان، وقاموا بالاعتداء بالضرب على عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم، أحدهم في رأسه.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أطلقوا الرصاص صوب سكان القرية ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بالرصاص.

واستشهد في وقت سابق اليوم الجمعة، الشاب جهاد عفيف أبو عليا (25 عامًا)، وأصيب 25 آخرون بالرصاص الحي، في هجوم واسع للمستوطنين المسلحين والمحميين بقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المغير المجاورة لقرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله.

و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابا من قرية المعصرة جنوب بيت لحم.