بابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعرب البابا فرنسيس، في رسالة وجهها بمناسبة نهاية شهر رمضان وعيد الفطر، نشرها الفاتيكان، أمس الجمعة، عن "حزنه بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل".

وقال البابا في رسالته: "ليتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، حيث تحدث كارثة إنسانية، ولتصل المساعدات إلى السكان الفلسطينيين، الذين يتألمون بقسوة وليطلق سراح الأسرى".

وأضاف: "كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم".

وتابع: "إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق، وليس إلى قبور وخنادق!".

وفي يناير الماضي، أدان بابا الفاتيكان، الرد العسكري الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي أدى إلى حرب واسعة النطاق في غزة.

وقال بابا الفاتيكان إن الرد الإسرائيلي "أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك العديد من الشباب والأطفال، وتسبب في أزمة إنسانية خطيرة بشكل استثنائي ومعاناة لا يمكن تصورها".

ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، وإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

كما أكد بابا الفاتيكا،ن مجددا، دعمه لـ"حل الدولتين"، فضلا عن "الوضع الخاص المضمون دوليا لمدينة القدس، بهدف تحقيق السلام والأمن الدائمين".