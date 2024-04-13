سعر الريال السعودي بداية تعاملات اليوم السبت رابع أيام عيد الفطر

سعر الريال السعودي اليوم السبت.. شهد الريال السعودي خلال بداية تعاملات اليوم السبت رابع أيام عيد الفطر المبارك، استقرارًا، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى نحو 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.66 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار جميع السلع والعملات العربية والأوروبية لاسيما الريال السعودي في كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.66 جنيه للشراء.

12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.66 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.67 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.65 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.60 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.71 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.66 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.61 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الفائدة

يشار إلى أنه في 6 مارس المنصرم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان البنك المركزي ذكر في وقت سابق أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.