استشاري طب أسنان: التدخين من أهم أسباب أورام الوجه والفكين (فيديو)

قال الدكتور محمد سعدون، استشاري طب أسنان الأطفال، إن الأروام في مناطق الفم والفكين والوجه والبلعوم والمريء والرئة تحدث نتيجة العديد من العوامل، أبرزها التدخين والمشروبات الكحولية، فضلا عن محاولات الهروب من التدخين باستخدام طرق أسوأ منه مثل وضع أقراص أو لاصقات أو أكياس في الفك كبديل للتدخين.

الطعام الحار يعد أحد أسباب الإصابة بأورام الفم

وأضاف «سعدون»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الطعام الحار «السبايسي» يعد أحد أسباب الإصابة بأورام الفم، مشيرا إلى أن تسوس الأسنان عندما يصل إلى منطقة العصب وينتج عنه خُراج مزمن ويُترك لفترات طويلة قد يساعد في تكوين أكياس من الأورام.

الأورام في منطقة الفكين والوجه حتى لو كانت حميدة فهي مدمرة

وأوضح أن الأورام في منطقة الفكين والوجه حتى لو كانت حميدة فهي مدمرة، إذ إنها تقتحم وتهاجم المكان المحيط بها وبالتالي ينتج عنها تشوهات كبيرة، مشددا على أهمية تنظيف الأسنان 3 مرات يوميا، الأولى بعد الفطار، والثانية في منتصف اليوم، والأخيرة قبل الخلود إلى النوم.

جدير بالذكر أن سرطان الفم من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب البعض بسبب تطور مشكلات الأسنان والتي تعتبر من بين المشاكل الشائعة التي يواجهها الكثيرون، وللمحافظة على صحة الفم، يُشجع على إجراء فحوصات دورية للتأكد من عدم وجود مشاكل وحلها في وقتها، ومع ذلك، ينبغي أن يكون الانتباه موجهًا أيضًا إلى إمكانية تطور مشاكل الأسنان واللثة لتكون علامة على مرض خطير كسرطان الفم، وفقًا لما ذكره موقع دايلي إكسبريس

أعراض سرطان الفم

سرطان الفم قد يظهر بعدة أعراض تؤثر على مناطق مختلفة من الفم والحلق، وتشمل هذه الأعراض الشعور بسماكة في الحلق، وتغيرات في الصوت مثل البحة، وتورم العقد الليمفاوية، وصعوبة في المضغ والبلع والتحدث، بالإضافة إلى تنميل في الفم.

على الرغم من أن الأشخاص قد لا يربطون بين الأعراض المزمنة في الحلق ومشاكل الفم في البداية، إلا أنه من الضروري الانتباه إليها كمؤشر مبكر على احتمالية الإصابة بسرطان الفم. إذا كان هناك تغير في صوتك الذي لا يتلاشى أو تورم ملحوظ في العقد الليمفاوية، فإنه من المهم استشارة طبيب الأسنان بسرعة.

كما يجب مراقبة أي صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث، حيث يمكن أن تكون هذه الأعراض مؤشرًا على وجود مشاكل صحية خطيرة تتعلق بالفم. تشمل هذه الأعراض التغيرات المستمرة في صوتك، والتي قد تكون إشارة إلى مشكلة أكثر خطورة من نزلات البرد، وتورم العقد الليمفاوية، والذي يمكن أن يكون دليلاً على وجود مشكلة صحية مهمة مثل سرطان الفم. إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على التقييم والعلاج المناسب في أقرب وقت ممكن، حيث أن الكشف المبكر يمكن أن يكون حاسمًا لنجاح العلاج.

من ناحية أخرى، عندما يتم تشخيص اصابة شخص ما بمرض القلب والأوعية الدموية أو معاناته من حادث صحي خطير مثل السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية، فإنه من الطبيعي أن يواجه تحديات عديدة واضطرابات نفسية وجسدية. لذا، من الضروري أن يمنح الشخص نفسه الوقت الكافي للتعافي والتأقلم مع التغيرات في صحته. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك واستعادة السيطرة على الصحة، وفقًا لما نشره موقع "هيلب جايد".