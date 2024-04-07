وكيل صحة الإسكندرية تفتتح عيادة جديدة بمركز أبحاث الأسنان

افتتحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد ٧ أبريل ٢٠٢٤ عيادة جديدة بها وحدتين أسنان بقسم العلاج التحفظي وعلاج الجذور بمركز أبحاث الأسنان بسموحة. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المستشفيات والمراكز الصحية بكافة أنحاء الجمهورية.. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وقد تفقدت سيادتها خلال الزيارة الخدمات المقدمة بالمركز من خلال العيادات الخارجية لتقديم خدمات الكشف والغرس والحشو وعيادة الأطفال، وكذلك الصيدلية وأثنت على الخدمات المتميزة المقدمة بالمركز للكبار والأطفال المترددين على المركز من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.



وقد أوضح الدكتور أشرف سليم مدير ادارة طب الأسنان ان المركز يقدم عدة خدمات مميزة في مجال طب الأسنان من خلال ١٠ أقسام مختلفة ويتميز بوجود قسم التقويم والتركيبات الثابتة وباثولوجيا الفم والغرس.

وقد أضافت الدكتورة <<هالة صلاح الدين>> مديرة المركز انه بعد إضافة وحدتين الأسنان فى قسم العلاج التحفظى وعلاج الجذور أصبح عدد الوحدات الأسنان بالقسم ٨ وحدات وبالمركز ٣٦ وحدة أسنان بمختلف الأقسام وأنه قد تم مؤخراً اعتماد المركز فى الزمالة التخصصية فى قسم الأطفال وقسم العلاج التحفظى وعلاج الجذور وقسم التركيبات الثابتة والمتحركة.

وقد رافق سيادتها خلال الزيارة الدكتورة أشرف سليم مدير إدارة طب الأسنان والدكتورة هالة صلاح مديرة المركز ووفد من إدارة الأسنان والدكتورة <<شريهان فؤاد>> مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي.

عقدت الدكتورة <<غادة ندا>> وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية صباح اليوم السبت الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٤ اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الطب العلاجي.

وفي سياق متصل صرحت الدكتورة غادة ندا عقب الاجتماع أنه تقرر رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة تزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وتكليف مديرى المستشفيات والوكلاء بالتواجد بالمستشفيات على مدار الساعة و زيادة أعداد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين فى كافة التخصصات مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات.

كما أكدت ندا، أن غرفة طوارئ بالمديرية قائمة بالعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة.