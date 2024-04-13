موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي..والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير ضيفا ثقيلا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد ظهر اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

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ويدخل توتنهام هوتسبير مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا الخامس، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.



موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير



وتنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة ، والثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت أبو ظبي .



القناة الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير

وتذاع أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير عبر قناة beIN Sports 1.

والجدير بالذكر ان مباراة الدور الأول انتهت بفوز توتنهام هوتسبير على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "توتنهام".