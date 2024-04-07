توتنهام يفوز على نوتينجهام بثلاثية في البريميرليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الفوز على نظيره نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



جاء الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة 15، من خلال موريلو، فيما أدرك نوتينجهام فورست التعادل عن طريق كريس وود في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وأضاف ميكي فـان دي فان الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 52، بينما سجل الهدف الثالث اللاعب بيدرو بورو في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

ورفع توتنهام رصيده للنقطة 60 في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بينما تجمد رصيد نوتينجهام فورست عند النقطة 25 في المركز السابع عشر.