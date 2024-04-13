دفن جثة عامل والاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقه إثر مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بدفن جثة عامل كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقه ، في مركز طوخ، إثر حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس بسبب خلافات سابقة، بينهم وبين 3أشقاء آخرين ، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق، وجارٍ القبض على المتهمين.



دفن جثة عامل والاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقه أثر مشاجرة بالقليوبية



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية بدائرة مركز شرطة طوخ ووجود متوفي ومصاب، انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القليوبية وتبين أن المشاجرة بين طرف أول - شقيقان، وطرف ثانى 3 أشقاء، واستخدمت خلال المشاجرة الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس؛ ما أسفر عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.

وفر الجناة - الطرف الثاني هاربين، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات التحقيق.



كما أمرت جهات التحقيق، بحبس 4 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية، حيث ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.500 كجم، و500 جم من مخدر الشابو، و4 فرد محلي وكمية من الطلقات النارية.

حبس 4 تجار مخدرات بالأقصر

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط 4 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.500 كجم، و500 جم من مخدر الشابو، و4 فرد محلي وكمية من الطلقات النارية.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ700 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أقدم شاب في التخلص من حياته، بعد تناوله سم فئران، اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من مستشفى الهرم، يفيد بوصول شاب في حالة إعياء شديد بعد تناول سم فئران للتخلص من حياته.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المستشفى لكشف ملابسات الواقعة، وبمناقشة أسرته أكدوا أنه أقبل على التخلص من حياته بتناول سم فئران، حزنا على رفض والده لخطبة إحدى الفتيات لارتباطه به بعلاقة عاطفية.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمريض لإنقاذ حياته.

