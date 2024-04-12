السبت 13 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد قمة الدوري المقبلة والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك في تمام السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجوله العاشرة لبطوله الدوري الممتاز.

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نفاذ تذاكر حضور قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

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كوكى رجل مباراة مصر وليبيا فى كرة الصالات

ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

ويقترب الحكم ابراهيم نور الدين من الاداره التحكيمية لمواجهه القمة المقبلة.
وسبق للحكم ابراهيم نور الدين ان أدار مواجهه وحيدة لقمه الكره المصريه في عام 2014 خلال منافسات الدورة الرباعيه من الدوري الممتاز وحقق خلالها الأحمر الفوز بهدف من دون رد جاء عبر لاعب الابيض أحمد توفيق الذي سجل عن طريق الخطأ في مرمى ليمضي الاهلي بعد ذلك نحو تحقيق لقبه المحلي.

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