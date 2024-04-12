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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كوكى رجل مباراة مصر وليبيا فى كرة الصالات

محمد عبد الحميد لاعب
محمد عبد الحميد لاعب منتخب الصالات مع محمد أبو الوفا

حصل محمد عبد الحميد كوكى على جائزة رجل المباراة المخصصة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وسجل كوكى هدفين فى المباراة الأولى لمنتخب مصر لكرة الصالات أمام ليبيا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفاز منتخب مصر على ليبيا بنتيجة ٤-٠ في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية للصالات التي تقام في المغرب.

وحرص كوكي على إهداء الجائزة لزملاءه كما حرص على الحديث مع محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة الذي هنأه بالفوز وبمستواه الذي قدمه في البطولة.

وأشار اللاعب إلى أن الفوز على ليبيا بداية مهمة بالنسبة للفراعنة في البطولة من أجل تحقيق اللقب.

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