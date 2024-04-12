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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نفاذ تذاكر حضور قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركه تذكرتي اليوم الجمعة نفاذ تذاكر مواجهة قمة الكره المصرية المقبلة بين الأهلي والزمالك والمقرر انطلاقها على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الجوله العاشرة من الدوري الممتاز.

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الأهلي يُسابق الزمن لتجهيز مروان عطية قبل القمة

كانت الشركه المسؤوله قد أعلنت الساعات الماضية عن فتح باب الحجز الإلكتروني للحضور الجماهيري في المواجهة.

على صعيد متصل ، اشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد التي أقيمت ‏أمس، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني. 
وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏
وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية.
كما عقد مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ‏المقبلة.‏
وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.

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