أنا بطل .. الفنان سامح يسرى يحيى احتفال عيد الفطر في السامر بأجواء كرنفالية

أحيا الفنان سامح يسرى احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بعيد الفطر بمسرح السامر، فى أجواء كرنفالية ساحرة أحدثت حالة من البهجة والسرور والتفاعل مع الجماهير.

وأكد يسرى أنه سعيد جداً بوجوده فى هذا الحفل والفضل يرجع لوزارة الثقافة التى أقدم لها الشكر والتقدير.

وقدم يسرى باقة من أروع الأغانى المميزة خلال الجزء الثانى من الحفل منها " يا سيدى قول إن شاء الله، يا أعز من عيني قلبي لقلبك مال.. مال القمر ماله، بين شطين وميه، على شط بحر الهوى، أمتى الزمان يسمح يا جميل، أمانة عليك ياليل طول، الحكاية، طاير طاير، حبيبك أنا، أنا بطل و اختتم الفقرة بأغنية لمصر "هما دول الشعب المصري".

أشعلت فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب أجواء احتفال عيد الفطر الذى يقام بمسرح السامر.

جاء ذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وفى حضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعماد فتحى رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

بدأت فعاليات الجزء الأول بفقرة ستاند أب كوميدي مع الفنان شهاب العشرى، أعقبها عرضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، قدمت خلاله باقة متميرة من الأغانى والموسيقى منها"سهر الليالى، يونس، لو على قلبى، أكتر، حالة خاصة، شكرا، واحدة واحدة، وحشتنى عيونك، كتير بنعشق، لينا راقصة، مغرم، ميدلى، وقمرين، وحبيبي يا نور العين لعمرو دياب" احتفالًا بعيد الفطر المبارك.



اقيم الحفل الذى نُفذ تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتضمن عروضاً فنية لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، بالمجان.

واستقبلت فرق الفنون الشعبية بقصور الثقافة الحضور بالاستعرضات الشعبية وأغانى العيد، الأمر الذى لقى تفاعلاً من الحاضرين.



هيئة قصور الثقافة تقدم 3 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الفطر في 18 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها في 16 محافظة عبر مشروع سينما الشعب، ذلك بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة، وهي أفلام : "شقو" ويعرض في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة.