وليد فواز: "اتلسعت" من السوشيال ميديا واتعلمت أطور نفسي (فيديو)

قال الفنان وليد فواز إن السوشيال ميديا أداة للتسويق، وأداة للتعايش مع العصر الحديث والعولمة،معقبا: " وأنا من الناس اللى اتلسعت من السوشيال ميديا فى فترة من الفترات، وهناك تراجع لعصر الجريدة الورقية أمام المواقع الإلكترونية، فالحياة تتطور".

وأضاف وليد فواز خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية: "لو منزلتش مع الناس أغلب الوقت هصدى، لأن ذوق وتركيبة ولاد بلدنا بتختلف من وقت لآخر، وبقيت أطور من نفسى، وممكن أقوم بفتح حوار مع الناس البسيطة لمعرفة الجديد، بالإضافة لمشاهدة التليفزيون، والتواجد مع أى محاور ذكى".

كلنا بنشتغل علشان نرضى الجمهور

وتابع وليد فواز: "كلنا بنشتغل علشان نرضى الجمهور وهو حر فى اختياراته للممثل، المهم نسعى والباقى على ربنا، وأنا بقدر السوشيال ميديا لأنها لم تكن مجرد سلاح للتسويق فهى حاليا تقوم بتشكيل الوعى ".

وأكد الفنان وليد فواز، أنه يقدم شخصية الشرير في مسلسل "جودر" مع النجم ياسر جلال، قائلا: "القصة زي قابيل وهابيل وأنا الشقيق الأكبر لياسر جلال في العمل وبقدم شخصية شقيقه الشرير وبيكره أخوه في المطلق وهو شايف أنه واخد كل الاهتمام".

وأضاف وليد فواز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي إم سي، اليوم السبت، أن دوره هو بمثابة شوكة في ضهر جودر أخوه، قائلا: "هيكون شوكة في ضهر جودر وعمله الأسود".

وتابع: أنه يحب أدوار الشر ويشعر فيها بقوته الفنية ويحب نجاحها.



وأشار: "الجمهور حاليا بيروح للأدوار الشريرة وأنا بقدمها بخفة دم مش بالطريقة القديمة ومفيش إنسان شرير بيشوف نفسه شرير وكل إنسان داخله الشر والخير وطبيعة الأنسان والموقف هو اللي بيخرج التصرف"، مؤكدا أنه يدخل الشخصية ولابد أن يقتنع بمبرراتها حتى يصدقها الجمهور.

ويجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.