وليد فواز: أنا شوكة في ضهر أخويا "جودر" وعمله الأسود في رمضان

يواصل الفنان وليد فواز تصوير مشاهده فى مسلسل "جودر" أمام الفنان ياسر جلال، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وأكد الفنان وليد فواز، أنه يقدم شخصية الشرير في مسلسل "جودر" مع النجم ياسر جلال، قائلا: "القصة زي قابيل وهابيل وأنا الشقيق الأكبر لياسر جلال في العمل وبقدم شخصية شقيقه الشرير وبيكره أخوه في المطلق وهو شايف أنه واخد كل الاهتمام".

وأضاف وليد فواز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي إم سي، اليوم السبت، أن دوره هو بمثابة شوكة في ضهر جودر أخوه، قائلا: "هيكون شوكة في ضهر جودر وعمله الأسود".

وتابع: أنه يحب أدوار الشر ويشعر فيها بقوته الفنية ويحب نجاحها.

وأشار: "الجمهور حاليا بيروح للأدوار الشريرة وأنا بقدمها بخفة دم مش بالطريقة القديمة ومفيش إنسان شرير بيشوف نفسه شرير وكل إنسان داخله الشر والخير وطبيعة الأنسان والموقف هو اللي بيخرج التصرف"، مؤكدا أنه يدخل الشخصية ولابد أن يقتنع بمبرراتها حتى يصدقها الجمهور.

ويجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

ويعود الفنان ياسر جلال للدراما من خلال مسلسل "جودر"، الذي من المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “جودر” البوستر الرسمي للعمل من حكايات "ألف ليلة وليلة"، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وتصدر النجم ياسر جلال البوستر، وظهر وهو يجلس على كرسي العرش، وبيده سيف.

أبطال جودر

ونستعرض قائمة نجوم مسلسل "جودر" وهى كالتالى : ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، ايتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .