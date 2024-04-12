ارتفاع عدد المصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بحفل زفاف لـ 25 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث انفجار أسطونة بوتاجاز بإحدى حفلات الزفاف بقرية منسافيس التابعة إداريا لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا لـ25 شخصا، وجرى نقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

ارتفاع عدد المصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بحفل زفاف المنيا لـ 25 شخصا

فيما قررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وانتداب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق، وتقدير الخسائر والتلفيات ومعرفة سبب الحريق والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

ومن جهة اخرى أدلى المتهم بسرقة خزينة من منزل صاحب مطعم بمدينة الشيخ زايد، والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

اعترافات خفير سرق خزينة مالك مطعم بالشيخ زايد

اعترف الخفير بارتكابه الواقعة عن طريق كسر باب الشقة باستخدام مفك وكسر الخزينة باستخدام أجنة، كما أرشد عن المسروقات، وأقر بالتصرف فى بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميله سيئي النية مالك محل ذهب بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم، وتم ضُبطه والمسروقات.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط خفير خصوصي - مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مشغولات ذهبية - 3 جوازات سفر، من داخل مسكن مالك مطعم.

ومن جهة اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات حدوث مشاجرة ومصابين ومتوفى بأسوان، وتم ضبط مرتكب الواقعة

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات بإستقبال (3 أشخاص "مصابينبأعيرة نارية" ، متوفى).

بالإنتقال وبسؤال والد إثنين منهم إتهم (عاطل - مقيم بدائرة المركز).. بإطلاق أعيرة نارية تجاههم من سلاح نارى(فرد خرطوش) كان بحوزته حال تواجدهم بدائرة المركز على آثر وجود خلافات مالية بينهم.. مما أدى لحدوث حالة الوفاة والإصابات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.