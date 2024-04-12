الكاف يحدد موعد مباراتى الزمالك فى ربع نهائي كأس الكونفدرالية

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام دريمز الغاني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد السادسة مساء يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري موعداً لإقامة مباراة الذهاب باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف أن مباراة العودة تقرر إقامتها يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت مصر باستاد بابا يارا في كوماسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.