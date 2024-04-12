ميزة تحديث الحالة في إنستجرام تصل إلى الملفات الشخصية للمستخدمين

ستصبح ميزة تحديث الحالة في إنستجرام، Notes، أكثر بروزًا في التطبيق قريبًا. حتى الآن، كانت الملاحظات مرئية فقط من البريد الوارد في Instagram، ولكن التحديثات الموجزة ستكون مرئية أيضًا مباشرةً في الملفات الشخصية للمستخدمين قريبًا.

من المفترض أن يؤدي التغيير إلى زيادة ظهور الميزة ومنح الأشخاص مكانًا جديدًا للتفاعل مع تحديثات أصدقائهم. (أضاف Instagram وظيفة الرد إلى Notes مرة أخرى في ديسمبر.) يقوم التطبيق أيضًا بتجربة "المطالبات" للملاحظات، والتي ستسمح للمستخدمين بمشاركة الأسئلة لأصدقائهم للإجابة عليها في تحديثاتهم، تمامًا مثل قوالب "أضف لك" التعاونية لـ Notes. قصص.

تشبه الملاحظات القصص من حيث أن التحديثات تستمر لمدة 24 ساعة فقط، على الرغم من أنها تكون مرئية فقط للمتابعين المشتركين، لذلك ليس من المفترض أن تتم مشاركتها على نطاق واسع مثل الشبكة النموذجية أو منشور القصص. تعد التحديثات الأخيرة علامة أخرى على كيفية استخدام Meta لهذه الميزة، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2022، لتشجيع المستخدمين على النشر بشكل أكبر لمجموعات الأصدقاء الأصغر حجمًا والأكثر تنظيمًا.

بشكل منفصل، يضيف التطبيق أيضًا ميزة "القواطع" الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات من الأشياء الموجودة في صورهم، تمامًا مثل ميزة الملصقات التي تعمل بنظام iOS. على Instagram، يمكن مشاركة هذه الملصقات في القصص أو في Reel. ويمكن أيضًا إنشاء قصاصات من المنشورات العامة للمستخدمين الآخرين، مما يمنح الأشخاص بشكل فعال طريقة جديدة لإعادة مزج المحتوى من الآخرين (تشير صفحة المساعدة في Instagram إلى أنه يمكن للمستخدمين تعطيل هذه الميزة إذا كانوا يفضلون عدم إعادة استخدام المحتوى الخاص بهم).