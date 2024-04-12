في ثالث أيام العيد.. رصد لسعر الخضروات والفاكهة اليوم

شهد سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، ثباتًا بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك نظرًا لحصول أغلب الأسواق على إجازة طوال فترة العيد والتي بدأت يوم الاثنين الماضي.

ووفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نرصد أسعار الخضار والفاكهة ..

جاء سعر البصل من 10 إلى 27 جنيه، وترواح سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 8 جنيه، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 5 لـ 13 جنيهات، وتراوح سعر البطاطس من 5 لـ 12.5 جنيه، وجاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 4.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 16 لـ 20 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 9 إلى 11 جنيه، والصوب بين 11 لـ 22 جنيه، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 20 لـ 30 جنيه.

وسجل سعر البامية ما بين 60 إلى 70 جنيه، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 12 لـ 18 جنيه.وتراوح سعر البسلة ما بين 13 جنيه لـ 19 جنيه، والقلقاس من 19 إلى 23 جنيه للكيلو، والسبانخ من 8 لـ 10 جنيه، والكوسة من 5 لـ 9 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 13 لـ 19 جنيه للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 15 إلى 30 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 5 إلى 10 جنيه، والباذنجان الأبيض من 8 لـ 12 جنيهـ والبطاطا تراوح سعرها من 5 لـ 18 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 15 لـ 25 جنيه.

سعر الفاكهة 12-4-2024

جاء سعر الموز البلدي تراوح بين 7 لـ 11 جنيه، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 55 لـ 75 جنيه، وتراوحت سعر الفراولة من 8 إلى 20 جنيه، وجاء سعر الجوافة ما بين 7 لـ 15 جنيه، وتراوح سعر الكانتلوب من 8 لـ 16 جنيه، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 15 لـ 25 جنيه، ووصلت أسعار بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيه فيما تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيه.

وتراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 4.5 لـ 7.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة جاء ما بين 9 لـ 13 جنيه، واليوسفي من 3 لـ 12 جنيه للكيلو.