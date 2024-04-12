طريقة عمل كانيلوني بالستيك والمشروم اللذيذ

يعرف المشروم بفوائده العديدة للجسم، حيث يحتوي علي مضادات الأكسدة، كما أنه مصدر جيد لفيتامينات B2 وB3 وB5 وB9، وهي ضرورية لتكوين ونمو الخلايا، فهي مفيده للشعر والبشرة والأظافر، لذلك أصبحت أغلب الأمهات تضيفه علي الوصفات المختلفة؛ للاستمتاع بفوائده العديدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كانيلوني بـ المشروم اللذيذ.

طريقة عمل مكرونة كانيلوني بـ المشروم

المقادير

- الحشوة :

الستيك : 400 جراماً (مقطع شرائح رفيعة)





زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة





الزبدة : ملعقة كبيرة





دقيق : رشّة





المشروم : كوب (طازج ومقطع شرائح)





البصل : 1 حبة (صغير ومفروم)





ملح : نصف ملعقة صغيرة





فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة





جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة





- الصلصة :





صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة





خل البلسمك : ملعقة كبيرة





دقيق : 2 ملعقة كبيرة





كريمة الطبخ : نصف كوب





حليب : 3 اكواب





بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)





- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)





- الكانيلوني : عبوة (جاهزة





طريقة التحضير

لتحضيرة الحشوة: في مقلاة واسعة على نار عالية، ذوبي الزبدة مع زيت الزيتون، وأضيفي اللحم ورشة دقيق وحركي المكونات، ثم أضيفي البصل، والمشروم وقلبي حتى يصبح الخليط بني اللون.





تبلي الخليط بالملح، والفلفل، وجوزة الطيب، ثم ارفعي المقلاة عن النار واسكبي الخليط في وعاء جانبي.





لتحضير الصلصة: في نفس المقلاة ضعي الخل البلسمي، وصلصة الصويا، والدقيق، والحليب، والكريمة، والبقدونس، واتركي المزيج حتى يغلي وتتكاثف الصلصة.





إحشي مكرونة كانيلوني بحشوة اللحم المحضرة وضعيها في صينية فرن.





اسكبي الصلصة وانثري الجبن على الوجه.





حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.





أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 30-35 دقيقة حتى يأخذ الكانيلوني اللون الذهبي وقدميه ساخناً.





فوائد تناول المشروم

يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.





يعزز صحة الدماغ

نرغب جميعًا في التقدم في العمر جيدًا ، ولكن وفقًا لجمعية ألزهايمر، يعاني 12 إلى 18 % من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر من ضعف إدراكي خفيف (MCI)، وهو مرض يمكن أن يكون في بعض الأحيان مقدمة لمرض الزهايمر ويؤثر على الذاكرة وقدرات التفكير والحكم، يحتاج الدماغ المتقدم في السن إلى نظام غذائي متوازن ، ويمكن أن يكون المشروم جزءًا من ذلك.









يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر المشروم بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للحوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، يجعل تركيز البكتين العالي في المشروم مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، يوجد مصدر كبير للنحاس، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للدهون ، في عيش الغراب.





لصحة الشعر والبشرة

عيش الغراب وفير في النحاس وهو معدن مهم لصحة الشعر، تناول الأطعمة الغنية بالنحاس، مثل المشروم يساعد الجلد على إنتاج الكولاجين الضروري للبشرة الشابة والمشرقة.





يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف يعرف باسم بيتا جلوكان ، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة ، وفير في عيش الغراب، نظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة ، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا