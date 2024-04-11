طريقة تحضير سموذي الأناناس وجوز الهند| يقوي العظام ويحمي القلب

سموذي الأناناس بجوز الهند من المشروبات اللذيذة التي تحتوي علي الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

سموذي الأناناس

طريقة عمل سموذي الأناناس بجوز الهند

المقادير

- حليب : ربع كوب (حليب الجوز)





- الموز : 1 حبة (مهروس)





- أناناس : كوبان (مقطع ومجمد)





- العسل : ملعقتان كبيرتان





- الموز : 1 حبة (مقطعة / للتقديم)





- أناناس : نصف كوب (شرائح / للتقديم)





- جوز الهند : ربع كوب (للتقديم)





طريقة التحضير

1. ضعي حليب اللوز والموزة المهروسة والأناناس المجمد والعسل في الخلاط الكهربائي حتى يمتزج ويصبح الخليط سميكا وناعما.





2. صبي المزيج في كؤوس واسعة.





3. وزعي الموز المقطع وشرائح الأناناس وجوز الهند وقدمي سموذي الأناناس بجوز الهند فوراً.





فوائد تناول جوز الهند

.1مصدرًا للفيتامينات والمعادن

إذ يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم.





هذه المغذيات تعود بالنفع على صحة الإنسان بشكل عام.





2. حماية القلب

إن جوز الهند يحتوي على حمض اللاريك (Lauric acid)، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.





لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.





وبشكل عام، خلص إلى أن زيت جوز الهند له تأثير محايد على مستويات الكوليسترول ، ولكن ما زال هناك حاجة إلى البحث.





3. تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.







فوائد تناول الأناناس

يعزز جهاز المناعة ويحميك من نزلات البرد

إذا كنت تصارع نزلة برد، فقد يكون حصولك على الأناناس خيارا ممتازا، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية والأيض أن الأطفال الذين تناولوا الأناناس تكون لديهم عدوى فيروسية أو بكتيرية أقل مقارنة بغيرهم من الأطفال.





تقوية العظام

من أجل الحفاظ على عظام قوية يمكنك الاستفادة من الكالسيوم والمنغنيز المعدني في فاكهة الأناناس، حيث يحتوي كوب واحد من الأناناس على حوالي 76% من القيمة اليومية الموصى بها من المنغنيز، الذي يعمل علي تحسين كثافة العظام وعلاج هشاشة العظام.





يحسن الهضم

يمكنك فقط تناول بعض الأناناس أو شرب بعض عصير الأناناس لتخفيف آلام المعدة، البروميلين والألياف الغذائية وفيتامين C الموجودة في الأناناس وفيرة وتساعد في الهضم الصحي.

إدارة ارتفاع ضغط الدم

حاول أن تتذكر أن تبدأ في تناول الأناناس بشكل متكرر إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم لأن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومحتوى منخفض من الصوديوم ، مما قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ويجعلك تشعر بالاسترخاء بشكل متكرر،هذه هي أفضل طريقة طبيعية للتحكم في ضغط الدم.