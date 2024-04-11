إنقاذ حياة طفل بمستشفى فاقوس المركزي يعاني من نزيف حاد

أنقذ الفريق الطبي بمستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية، حياة طفل يبلغ من العمر ٨ سنوات، كان يعانى من نزيف حاد نتيجة تهتك بالعضلات والأوتار والأوعية الدموية بالمنطقة الأربية أعلى الفخذ الأيمن، إثر تعرضه لحادث أثناء الاحتفال بالعيد.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس ثان أيام عيد الفطر المبارك، لمستشفى فاقوس المركزي، متابعا خطة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، وانتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وعلى الفور، قام الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمشاركة مدير المستشفى بإجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للطفل، ودخوله غرفة عمليات الطوارئ، وتم التعامل مع النزيف وتصليح ورتق الجرح وتركيب درنقه للطفل تحت تأثير التخدير الموضعي، وتحسن الحالة الصحية للطفل.

وتفقد الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة؛ الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية اللازمة في أماكن تقديم الخدمة، ومن نشر جداول النوبتجيات الخاصة بالأطباء المكلفين بالنوبتجية، وتوافر الفصائل المختلفة للدم ومشتقاته.

وانتقل الدكتور هشام مسعود إلى الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، وتم التأكد من زيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد قسم الأشعة، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة، كما ناقش مع إدارة المستشفى تطوير ورفع كفاءة القسم، موجهاً بتوفير وحدة أشعة عادية بالعيادات الخارجية، تيسيراً على المرضى.

وشدد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال جولته الميدانية المكثفة، على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين داخل الأقسام الطبية خاصة الاستقبال والطوارئ والأشعة، كما أطمأن على انتظام عمل العيادات أثناء عطلة العيد، وقام بمراجعة خطوط سير المرضى، موجها بعمل بوابة تفصل بين العيادات الخارجية وباقي الأقسام الطبية الأخرى بالمستشفى، لتحسين خطوط السير وعمل مسارات للدخول والخروج، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.