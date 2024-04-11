وسام أبو علي يمنح الأهلي التقدم على زد بهدف مميز

تقدم الفريق الأول لكره القدم بالنادي الاهلي على نظيره زد بالهدف الاول عبر اقدام اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي من تسديده قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقه 89.

يأتي ذلك بعد دقائق قليلة من إلغاء حكم اللقاء أمين عمر أولى اهداف الاحمر في المواجهة والتي جاءت عبر احمد عبد القادر بداعي وجود مخالفه التسلل.

ويخوض الاهلي اللقاء بتشكيل مكون من :-

" مصطفى شوبير، كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، أحمد كوكا، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا".

بينما جاء تشكيل زد كما يلي ..

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

الوسط: محمود نبيل – أحمد الصغيري – عبد الرحمن البانوبي

الهجوم: ماتا ماجاسا - شادي حسين – مصطفى زيكو.