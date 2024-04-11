الخميس 11 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تقنية الفار تحرم الأهلي من هدف التقدم أمام زد

بوابة الوفد الإلكترونية

حرمت تقنية الفار الأهلي من تسجيل أولى الاهداف في مرمى زد خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب السلام لحساب مواجهات مؤجلات الجولة الثامنة للدوري.

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شوط سلبي بين الأهلي وزد في لقاء الدوري المؤجل

كان أحمد عبد القادر قد سجل هدف الأهلي قبل أن يُعلن حكم المباراة امين عمر العوده الى تقنية الفار للتاكد من مدى صحته ، ليعلن قراره بعدها بالغاء الهدف بداعي مخالفة التسلل.

ويخوض الاهلي اللقاء بتشكيل مكون من :-
" مصطفى شوبير، كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، أحمد كوكا، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا".

بينما جاء تشكيل زد كما يلي ..
حراسة المرمى: علي لطفي 
الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد  إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.
الوسط: محمود نبيل – أحمد الصغيري – عبد الرحمن البانوبي 
الهجوم: ماتا ماجاسا - شادي حسين – مصطفى زيكو.

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