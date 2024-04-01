حبيب غلوم: كريم عبدالعزيز الفنان الأهم حاليا في مصر وأتمنى العمل معه

قال الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، إن كريم عبدالعزيز يعتبر الفنان الأهم حاليا في مصر، ويحب أن يشارك معه؛ بحكم التواصل الدائم على السوشيال ميديا معه"، موضحًا أنه فنان على المستوى الإنساني رائع جدا.

كريم عبدالعزيز من أهم الممثلين و أتمنى أمثل معاه

وأضاف حبيب غلوم، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتابع آراء الأخرين في الفنان كريم عبدالعزيز كإنسان، ومحبته ودعمه لزملائه، متابعًا: "كريم عبدالعزيز من أهم الممثلين اللي موجودين دلوقتي.. أتمنى أمثل معاه".

ووضح حبيب غلوم، أنه في بداية التسعينيات وبحكم علاقته بالفنانين ووقت دراسته في القاهرة؛ كان أغلب الشباب والنجوم في مصر يدرسون أيضا في معهد التمثيل وزملاء له، موضحًا أنه في فترة تحضير الماجستير في المعهد كان يتقابل مع أحمد السقا وأحمد حلمي ورامز جلال وياسر جلال.

وأشار إلى أن الظروف كانت سببًا في أن يلتقى ببعضهم من بينهم ياسر جلال ومحمد رياض والكاتب أيمن سلامة، وهم زملائه وأصدقائه وهو في تواصل مستمر معهم، كما أنه يتواصل دائمًا مع الفنان كريم عبدالعزيز.

ومن جانبه، علق الناقد الفني خالد محمود على نجاح مسلسل “الحشاشين” للفنان كريم عبدالعزيز، الذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي

وقال خالد محمود، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الجدل المثار حول مسلسل “الحشاشين” دليل قوي على نجاح المسلسل.

وتابع: “الفنان كريم عبدالعزيز في حتة تانية، كريم بيصنع تاريخًا لنفسه، كما أن الفنان أحمد عيد يقدم دورًا رائعًا، والمسلسل بمثابة إعادة صياغة وتجديد للنجوم”، معقبًا: "جميع الأدوار التمثيلية للنجوم المشاركين في العمل الدرامي كانت مميزة، وكل فنان يقدم دوره بشكل يليق بالفكرة المقدمة.

وأردف: "الأعمال الفنية التي تقوم على رؤية فكرية، يجب على القائمين أن يسيروا بخطوات سلسة وبسيطة حتى يتم إيصالها للمشاهد، مطالبًا بضرورة البناء على مسلسل الحشاشين وتقديم أعمال أخرى تفيد المجتمع المصري.

وتصدر مسلسل الحشاشين مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن مواعيد عرض الحلقات المقبلة، منها الـ19 والـ 20 بعد تطور الأحداث في قلعة الموت ودخول يحيى وأصدقائه إلى القلعة لقتل حسن الصباح.

“الحشاشين” والقنوات الناقلة:

مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشهدت الحلقات الماضية، نقاشًا بين عمر الخيام والسلطان باركياروق حول حسن الصباح اعترف فيه الخيام بأنه زار قلعة ألموت ودخلها إلا أنه خبأ عن الجيش ذلك خوفًا من دخول حرب هو ليس من أهلها.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة:

في السياق ذاته، يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 19، بطولة النجم كريم عبدالعزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساءً ويعاد الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساءً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساءً، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساءً، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين إثارة كبيرة فى أحداثها مع بداية تعلم سوزان نجم الدين للجوارى كيفية الاحتيال على الشباب المختارين لتنفيذ عمليات فدائية فى حلم الجنة، كما شهدت تعليم الدعاة للشباب الجدد من جنود السلاجقة لكيفية التحول فى الفكر ناحية الحشاشين، وذلك بمفاهيم مثل السلخ، ممثلاً فى كيفية نسيان الشباب كل ما تعلموه وبدء صفحة جديدة بمفاهيم جديدة.





