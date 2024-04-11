الخميس 11 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يعزف سيمفونية رائعة أمام الاتحاد وينهي الشوط الأول بثنائية زيزو وماهر

بوابة الوفد الإلكترونية

أنتهي الشوط الأول من مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري بتقدم الفارس الأبيض بهدفين نظيفين في اللقاء الذى يجمع بينهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري نايل.

إقرأ أيضًا..

txt

زيزو يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الاتحاد السكندري

وتقدم الأبيض بالهدف الأول بعدما أرسل عمر جابر كرة طويلة خلف الدفاع واستغل أحمد سيد زيزو تمريرة خاطئة من سيف تقا ليسددها في الدقيقة 15.

ثم جاء الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من أحمد فتوح استلمها ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة على يسار المهدي سليمان في الدقيقة 34.

وشهدت الدقيقة 42 إلغاء الهدف الثالث للأبيض والذي سجله النجم البنيني سامسون أكينيولا وذلك بداعي التسلل.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينيولا.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – سيف تقا – مصطفى إبراهيم - كريم الديب. 

خط الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو- شريف رضا.

مواد متعلقة

مران الزمالك..فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي فى الجمانزيوم

ننشر حصاد وزارة العمل في أسبوع

جوميز يطالب إدارة الزمالك بمعسكر مغلق..و"الونش" فى ألمانيا

الشاذلي: فوز الاتحاد ببطولة الإسكندرية للسباحة بالزعانف إنجاز كبير

فتوح يخضع لتدريبات تأهيلية فى جمانزيزم الزمالك

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل فتوح في الزمالك.. صفقة مدوية

الوفد يقدم طرحاً وطنياً لإنقاذ الاقتصاد

اليوم .. انعقاد القمة الإيطالية الأفريقية لمواجهة الهجرة غير النظامية
الجريدة الورقية