الزمالك يعزف سيمفونية رائعة أمام الاتحاد وينهي الشوط الأول بثنائية زيزو وماهر

أنتهي الشوط الأول من مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري بتقدم الفارس الأبيض بهدفين نظيفين في اللقاء الذى يجمع بينهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري نايل.

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وتقدم الأبيض بالهدف الأول بعدما أرسل عمر جابر كرة طويلة خلف الدفاع واستغل أحمد سيد زيزو تمريرة خاطئة من سيف تقا ليسددها في الدقيقة 15.

ثم جاء الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من أحمد فتوح استلمها ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة على يسار المهدي سليمان في الدقيقة 34.

وشهدت الدقيقة 42 إلغاء الهدف الثالث للأبيض والذي سجله النجم البنيني سامسون أكينيولا وذلك بداعي التسلل.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينيولا.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – سيف تقا – مصطفى إبراهيم - كريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو- شريف رضا.