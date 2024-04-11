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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زيزو يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الاتحاد السكندري

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم الزمالك بالهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري في المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري نايل. 

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وسجل هدف الأبيض الأول أحمد سيد زيزو بعد  خطأ من مدافع الاتحاد السكندري في الدقيقة 13 من عمر الشوط الاول من المباراة.
 

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من 
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حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو" 

خط الهجوم : سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري وناصر منسي.

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