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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد قليل .. انطلاق اللقاء التاريخي الثالث بين الأهلي وزد في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  مع فريق زد مساء اليوم على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

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زد يُعلن تشكيل لاعبيه أمام الأهلي في لقاء الدوري المؤجل

اللقاء هو الثالث بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي زد عندما كان اسمه «إف سي مصر FC Masr»، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية وتتغير إدارته ويعود للدوري العام مرة أخرى باسمه الجديد.

وفي مباراتي الأهلي مع زد باسمه القديم موسم 2019-2020، فاز الأهلي في مباراة الدور الأول التي أقيمت يوم 5 يناير 2020 بنتيجة 3-1، أحرز جونيور أجايي هدفًا وهدفين لمروان محسن، وفي مباراة الدور الثاني فاز الأهلي 3- صفر أحرزها عمرو السولية ومحمود كهربا وجونيور أجايي

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