بعد قليل .. انطلاق اللقاء التاريخي الثالث بين الأهلي وزد في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق زد مساء اليوم على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

اللقاء هو الثالث بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي زد عندما كان اسمه «إف سي مصر FC Masr»، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية وتتغير إدارته ويعود للدوري العام مرة أخرى باسمه الجديد.

وفي مباراتي الأهلي مع زد باسمه القديم موسم 2019-2020، فاز الأهلي في مباراة الدور الأول التي أقيمت يوم 5 يناير 2020 بنتيجة 3-1، أحرز جونيور أجايي هدفًا وهدفين لمروان محسن، وفي مباراة الدور الثاني فاز الأهلي 3- صفر أحرزها عمرو السولية ومحمود كهربا وجونيور أجايي