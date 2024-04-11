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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زد يُعلن تشكيل لاعبيه أمام الأهلي في لقاء الدوري المؤجل

مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب السلام.

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ويقام اللقاء لحساب مؤجلات الجولة الثامنة من البطوله المحلية.

ويأتي تشكيل زد في المواجهة على النحو التالي ..
حراسة المرمى: علي لطفي 
الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد  إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.
الوسط: محمود نبيل – أحمد الصغيري – عبد الرحمن البانوبي 
الهجوم: ماتا ماجاسا - شادي حسين – مصطفى زيكو.

وجاء تشكيل الأهلي كما يلي..
" مصطفى شوبير، كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، أحمد كوكا، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا".

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