جوزيف جوناثان أفضل لاعب في مباراة مودرن فيوتشر والمصري

حصد الكاميروني جوزيف جوناثان مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر جائزة أفضل لاعب في مباراة المصري البورسعيدي والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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وحقق مودرن فيوتشر فوزا هاما على المصري البورسعيدي بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع فيوتشر رصيده للنقطة 20 في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل ، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 27 في المركز الرابع.



