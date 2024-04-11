بث مباشر مباراة الأهلي وزد: يلا شوت ماتش الأهلي الآن Yalla Shoot مشاهدة مباريات زد اليوم

يترقب جمهور النادي الاهلي مباراة الفريق المرتقبة الليلة امام زد حيث ينتظر عشاق المارد الأحمر تحسن النتائج المحلية بعد الخسارة من البنك الأهلي 3-4 ثم التعادل امام انبي 2/2.

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بعد تعثر الأهلي أمام إنبي، يتطلع إلى إسعاد جماهيره في العيد حينما يواجه زد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في الدوي المصري 2023-2024.

ذلك لأن الأهلي يريد استدراك ما فاته من مباريات مؤجلة نظير مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، كي يستعيد موقعه المعتاد في صدارة الدوري المصري ويتواجد الأهلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، لكن من 9 مباريات فقط، أي أنّ هناك 8 مباريات مؤجلة.

ويسبق نقل مباراة الأهلي وزد، وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، يضم نجوم الكرة والتحليل لرصد حظوظ كل فريق في الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وزد عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وزد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب أندية الدوري، برصيد 18 نقطة، جمعها من 9 مباريات محققا خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2024

قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2024 تجدها بنفس التردد على القمر الاصطناعي نايل سات، وهو كالتالي..

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد : 11861.

: 11861. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 5/6.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2024 من خلال حساب “تلفزيون كورة بلس” عبر منصة يوتيوب، وكذلك عبر حساب “أون تايم سبورتس” على فيس بوك.