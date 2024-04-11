ضبط 700 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالتعاون مع إدارة تموين بندر الفيوم ثان والإدارة التموينية بالمركز، والجهات المعنية.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

تحرير مخالفات تموينية ضد التجار وأصحاب المخابز المخالفة بالفيوم:

أوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددًا من المنافذ بنطاق بندر الفيوم، وتمكنت من ضبط عدد 14 شيكارة دقيق بلدى وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 700 كيلو دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية، قبل بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، كما تمكنت الحملة من تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد أصحاب المخابز المخالفة والأسواق بدائرة الإدارة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد التجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة السلع المعروضة ومطابقتها للشروط الصحية، وكذا اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية إلى أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الالتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.