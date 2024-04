قائمة أفلام مهرجان كان السينمائي الدورة الـ 77

كشف مهرجان كان السينمائي، في بيانٍ رسمي، عن أسماء الأفلام التى تم اختيارها في دورته القادمة 77، وتمت مناقشتها في مؤتمر صحفي. برئاسة كل من من تييري فريمو، وإيريس كنوبلوخ، على أن تقام الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائى الدولى خلال الفترة بين 14 و25 مايو المقبل.

سيتسلم المخرج والكاتب والمنتج الأسطوري جورج لوكاس جائزة (Palme d'Or) الشرفية خلال ختام للدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، وصرح لوكاس عن تكريمه من قبل المهرجان: "مهرجان كان السينمائي دائمًا يحتل مكانة خاصة في قلبي، كنت قد فوجئت عندما تم اختيار فيلمي الأول، THX-1138، ليتم عرضه ضمن برنامج جديد للمخرجين المبتدئين الذى يُدعى (الأسبوع الإخراجي)، ومنذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في العديد من المناسبات بصفتي كاتبًا، ومخرجًا، ومنتجًا، وأشعر بالفخر الحقيقي لهذا التقدير الخاص الذي يعني الكثير لي".

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي تعيين المخرجة العالمية جريتا جيرويج لترأس لجنة التحكيم في الدورة الـ 77، والذى من المقرر أن يعقد في الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل.

شارك الفنان حسين فهمي ومدير المهرجان أمير رمسيس في أكثر من فعالية خلال المهرجان وكذلك سوق الفيلم Marche du film.

شارك مهرجان القاهرة بورشة معنية بالصحة النفسية للعاملين في المهرجانات السينمائية وتوفير بيئة صحية لهم بمشاركة Sane cine وfestival hub.

شارك القاهرة السينمائي للمرة الأولى هذا العام بحفل استقبال بمشاركة عدد من كبرى المهرجانات في إطار سوق الفيلم Marche du film بغرض الترويج للمهرجان في حضور عدد من أهم كوادر التوزيع والإنتاج في العالم وذلك يوم 24 مايو، وتعرب إدارة المهرجان عن سعادتها بالشراكات المتعددة التي عقدت مع Festival Hub وMarche du film هذا العام.

عرض فيلم Killers of the Flower Moon لـ مارتن سكورسيزي للمرة الأولى في العالم يوم السبت 20 مايو، على مسرح Grand Théâtre Lumière

مثل هذا الحدث المرة الأولى التي يقدم فيها سكورسيزي فيلمًا في مهرجان كان منذ فوزه بجائزة أفضل مخرج عن فيلم After Hours في عام 1986.

عرض الفيلم المنتظر Indiana jones and diaal of destinyيُعرض مهرجان كان السينمائي 76 واحد من الافلام المنتظرة في 2023، ألا وهو أحد أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2023، Indiana jones and diaal of destiny جيمس مانغولد.