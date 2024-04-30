روسيا تُسقط هدفًا جويًا بالقرب من بيلجورود

قال حاكم المنطقة الحدودية الروسية "فياتشيسلاف جلادكوف" إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت هدفا جويا بالقرب من بيلغورود، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وكتب جلادكوف، على قناته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام: "في منطقة بيلجورود، أسقطت دفاعاتنا الجوية هدفا جويا ليس بعيدا عن المدينة، وتقوم خدمات الطوارئ بتوضيح المعلومات حول العواقب على الأرض".

وأضاف حاكم المنطقة الحدودية الروسية، أنه لم تقع إصابات أو أضرار حتى الآن.

وكانت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 64 مقذوفا من عيارات مختلفة، وفق لما نقلته "روسيا اليوم".

وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تليجرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 14 على محور دونيتسك و9 على محور غورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعة 64 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".

يذكر أنه في 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأضاف بوتين أنها أيضا من أجل نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وعرض جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في الدونباس إلى العدالة.