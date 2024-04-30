أنشيلوتي يرد على بيرناردو سيلفا

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على مواجهة بايرن ميونخ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وأكد أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أنه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي:" بالتأكيد لسنا غريبين، ريال مدريد فريق يهمه وزن القميص في هذه المسابقة كثيرًا".

وتابع: "بالطبع، لا يوجد شيء يمكن الرد عليه بالنسبة لبرناردو سيلفا وهو لاعب كرة قدم رائع، في العام الماضي قضوا وقتًا ممتعًا وهذا العام قضينا وقتًا ممتعًا في ملعبهم".

بينما علق على مواجهة بايرن ميونخ، قال: "هذا الأمر يظل في الماضي ذكرى جيدة، وغدًا سيكون قصة مختلفة".

وأكمل: "مباراة الريال والبايرن في نصف النهائي، ونحن واثقون من تقديم أفضل ما لدينا ضد خصم قوي في مباراة مدتها 180 دقيقة وليس 90".

وأضاف المدرب الإيطالي: "نتكلم عن أثنين من أقوى الفرق في التاريخ، فريقان ليس لهما هوية واضحة في اللعب، ويمكننا اللعب دائمًا بطريقة مختلفة، ولا يمكن التقليل من قيمة ريال مدريد أبدًا في هذه المسابقة تحديدًا، الجميع يعرف ما يمكننا فعله، وكذلك بايرن ميونخ".

وأكمل: "بايرن ميونخ لم يقدم أفضل شيء هذا الموسم في الدوري، لكن لديهم تاريخ كبير يجب احترامه، قدموا مباراة مذهلة ضد آرسنال، وجودة وتاريخ هذا النادي تجعلنا نحترمهم كثيرًا".

ومن المقرر انطلاق مواجهة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث البطولة.