خبراء: المقاطعة سلاح المواطنين لمواجهة أباطرة السوق

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، لجأ المواطنين للتعبيرعن غضبهم بتدشين حملات لمقاطعة اللحوم، بغية إجبار الجزارين على خفض أسعارها، ومن بين المحافظات التي شهدت ذلك سوهاج والمنيا والأقصر والبحيرة.

المقاطعة والضغط على التجار

وفي السياق قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، إن السوق عرض وطلب وكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر، والمقاطعة تؤثر في جانب تقليل الطلب وبالتالي تساهم في انخفاض الأسعار، موضحًا أن الحكم على نجاح المقاطعة من عدمها من خلال تقييم مدى استمرارها لوقت طويل و رد فعل التجار للمقاطعة و بلا شك تعد المقاطعة أحد أدوات المستهلكين للضغط على التجار لضبط الأسعار.

الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم

هامش ربح التجار

وأشار محمد محمود في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن السعر المتاح للمستهلك يتكون من التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح و في بعض الأحيان يكون هامش الربح مبالغ فيه بالمقارنة بقيمة السلعة في شكلها النهائي وبالتالي يرى المستهلك في معظم الأوقات أن هامش ربح التجار هو جوهر الأزمة.

المقاطعة وخفض الأسعار

وأضاف الباحث الاقتصادي، أنه أمام المقاطعة يجد التجار أنفسهم أمام أحد الاحتمالات أولها خفض الأسعار وتحقيق خسارة مقبولة ولمرة واحدة أو الاستمرار في التمسك بالأسعار المرتفعة وتكبد خسائر أكبر ولفترة أطول، مضيفًا هناك عامل مهم للغاية في تقييم تجربة المقاطعة يخص المستهلك و هو ارتفاع "السلع البديلة " فمثلا إذا تمت مقاطعة الأسماك فذلك يرفع الطلب على اللحوم والدواجن، وبالتالي زيادة أسعار السلع البديلة نتيجة ارتفاع الطلب على هذه السلع.

أسعار السلع في الأسواق

وأكد الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، أن الحل الجذري لارتفاع أسعار السلع في الأسواق هو رقابة الأسواق مع المتابعة الحكومية لتكلفة المنتجات، فضلاً عن معالجة أسباب ارتفاع التكاليف من الأساس كعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من مكونات التكلفة، كما لابد من اطلاع الأجهزة الرقابية على معرفة هامش الربح الحقيقي بمنتهى الشفافية وخصوصًا للسلع الاستراتيجية.

حملات المقاطعة

ومن جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن حملات المقاطعة، يمكن أن تحقق نتائج في بعض السلع، ولا تجدي في أخرى، خاصة أن هناك الكثير منها لا يمكن مقاطعتها، ومن الممكن أن يكون هناك ترشيدًا، موضحًا أن اللحوم الكثير من المواطنين لا يقدرون على مقاطعتها، مطالبًا بالإقبال على من يبيعون بأسعار مخفضة لردع التجار، قائلا:" العيار اللي ميصبش يدوش".

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

المقاطعة تؤثر على الإنتاج المحلي

وأضاف أبو صدام في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن المقاطعة بشكل عام تؤثر على الإنتاج المحلي، ولكنها في نفس ذات الوقت تردع شجع التجار، مستبعدًا انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة لاسيما أننا مقبلون على عيد الأخوة الأقباط، وعيد الأضحى المبارك، وهو ما يؤدي إلى عدم انخفاض أسعار اللحوم، نسبة للإقبال عليها.