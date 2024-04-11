لماذا يخسر مرضى السكري من كبار السن أوزانهم بشكل مفاجيء؟

أثبتت دراسة علمية حديثة أن معظم مرضى السكري يعانون من فقدان الوزن غير المبرر وخاصة كبار السن، نتيجة صعوبة جسمهم في استخدام الجلوكوز بفعالية، نتيجة لعدم كفاية إنتاج الأنسولين، الذي يساعد على دخول الجلوكوز إلى الخلايا للحصول على الطاقة.

أسباب فقدان كبار السن للوزن بشكل مفاجيء

ووفقًا لموقع Healthshots ، يبدأ الجسم في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، كما تشير الدراسة إلى أن الفقدان المفاجئ للوزن، على الرغم من أنه قد يكون مفيداً في بعض الأحيان لمرضى السكر، يجب أن يتم بشكل آمن، حيث يمكن أن يكون الفقدان الشديد للوزن ضاراً.

ومن جانبه، يقدم التقرير أسباباً تجعل فقدان الوزن مفيداً لمرضى السكري، بما في ذلك تنظيم مستويات السكر في الدم، والتحكم في مقاومة الأنسولين، وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات مختلفة، بالإضافة إلى تحسين نوعية الحياة بشكل عام.

وينصح التقرير ببعض الإجراءات لمنع فقدان الوزن المرتبط بمرض السكري، مثل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ومراقبة تناول الكربوهيدرات، والالتزام بتناول الدواء في الوقت المناسب، وتناول وجبات منتظمة وخفيفة، وممارسة تمارين القوة للحفاظ على كتلة العضلات ومنع فقدان المزيد من الوزن.

بالمجمل، يسلط التقرير الضوء على أهمية مراقبة وإدارة فقدان الوزن لدى مرضى السكري، خاصة كبار السن، لتجنب المشاكل الصحية المحتملة وتحسين جودة حياتهم.

من ناحية أخرى، يحذر خبراء في مجال الأنظمة الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات من استهلاك الخبز الأبيض بسبب تأثيره على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولكن بعض الآراء تشير إلى عدم وجود داعٍ للتخلي عنه تمامًا.

يؤكد الدكتور دوان ميلور، أخصائي التغذية في جامعة "أستون"، على أهمية النظر في المكونات الإضافية للخبز. يقول ميلور: "الخبز الأبيض ليس بالضرورة سيئًا كما يعتقد البعض، الأمر الأهم هو التفكير في كيفية زيادة الألياف في النظام الغذائي، وهذا ينطبق على مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الخبز، السلطات، الخضروات والبقوليات".

على الرغم من أن الخبز الأبيض يحتوي على ما يقارب 49 غرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 جم مقارنة بـ 41 جم في الخبز الكامل من حبوب القمح، إلا أن ميلور يشير إلى أنه لا يوجد فرق كبير في سرعة هضم النشويات وإنتاج الغلوكوز في الجسم بين الخبز الأبيض والخبز الكامل.