أطعمة مفيدة تعزز صحة الدماغ وعمل الجهاز العصبي

حددت طبيبة روسية بعض الأطعمة التي تعزز المزاج وتعزز عمل الدماغ والجهاز العصبي وذلك خلال إحدى المقابلات التلفزيونية.

ووفقًا لموقع "فيستي"، أكدت الطبيبة أن بعض الأطعمة تلعب دورًا هامًا في تحسين المزاج لدى الإنسان وتعزيز صحة الدماغ لديه، مثل الزبادي ومنتجات الحليب المخمرة غير المضافة إليها مواد صناعية، وكذلك بعض أنواع المخللات مثل مخلل الملفوف.

هذه الأطعمة تحتوي على البروبيوتيك، الذي يساهم في تحسين عمل الأمعاء والحالة المزاجية من خلال دعم البكتيريا المعوية المفيدة وزيادة إنتاج السيروتونين، الذي يؤثر على السلوك ومقاومة الإجهاد والشهية والرغبة الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الطبيبة إلى فوائد تناول الموز في تحسين المزاج وتعزيز صحة الدماغ، حيث يحتوي على السكر والألياف وفيتامين B6 الضروري لصحة الجهاز العصبي. وأوضحت أن الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 وحمض الفوليك والبيوفلافونويد مثل الأسماك والخضار الورقية والتوت وبعض أنواع التوابل تساعد أيضًا في تحسين الحالة المزاجية.

من جهة أخرى، نصحت خبيرة التغذية تاتيانا ستريلنيكوفا بتضمين المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه في النظام الغذائي. تحتوي هذه الأطعمة على الحمض الأميني التربتوفان الذي يساهم في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز صحة الدماغ من خلال دعم عمل السيروتونين.

في النهاية، يظهر أن الاهتمام بتضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على المزاج والدماغ والصحة العامة، مما يعزز العافية والرفاهية.

على صعيد آخر، يحذر خبراء في مجال الأنظمة الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات من استهلاك الخبز الأبيض بسبب تأثيره على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولكن بعض الآراء تشير إلى عدم وجود داعٍ للتخلي عنه تمامًا.

حقيقة ضرر الخبز الأبيض على الصحة

يؤكد الدكتور دوان ميلور، أخصائي التغذية في جامعة "أستون"، على أهمية النظر في المكونات الإضافية للخبز. يقول ميلور: "الخبز الأبيض ليس بالضرورة سيئًا كما يعتقد البعض، الأمر الأهم هو التفكير في كيفية زيادة الألياف في النظام الغذائي، وهذا ينطبق على مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الخبز، السلطات، الخضروات والبقوليات".

على الرغم من أن الخبز الأبيض يحتوي على ما يقارب 49 غرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 جم مقارنة بـ 41 جم في الخبز الكامل من حبوب القمح، إلا أن ميلور يشير إلى أنه لا يوجد فرق كبير في سرعة هضم النشويات وإنتاج الغلوكوز في الجسم بين الخبز الأبيض والخبز الكامل.