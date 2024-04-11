محمد نشأت: لم أحب شخصيتي في مسلسل بقينا 2 لهذا السبب (فيديو)

قال الإعلامي والفنان محمد نشأت، إنّ جسد شخصية مذيع لا يحبها في الواقع وذلك في مسلسل بقينا 2، وهي شخصية مذيع يريد فعل أي شيء حتى يصبح تريند مثل أن يبيع المبادئ الخاصة به.

وأضاف "نشأت"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "أردت إظهار سلبيات هذه الشخصية، فهي كثيرة وواضحة للجميع".

اتفقت مع المخرج على أننا سنقدم الشخصية بشكل لايت وخفيف

وتابع الفنان: "اتفقت مع المخرج على أننا سنقدم الشخصية بشكل لايت وخفيف، والنظارة كانت مفاجئة مني له في اللوكيشن، لكنها أعجبته كثيرا ووافق عليها".

فكرة التمثيل سبقت الإعلام

وواصل: "فكرة التمثيل لديّ سبقت الإعلام، وتخرجت من مركز الإبداع الفني عند الأستاذ خالد جلال في الدفعة الأشهر وهي دفعة قهوة سادة، وكنت في دفعة محمد فراج ومحمد ثروت وهشام إسماعيل ومحمد ممدوح ومحمد سلام، ودخلت مجال الإعلام في عام 2011 إذ أصبحت مذيع راديو، ولم أتأثر بهذا الأمر في المسلسل لأن الأصل عندي هو التمثيل".

مخرج بقينا 2: طارق عبدالعزيز توفي أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل

جدير بالذكر أن طارق رفعت مخرج مسلسل بقينا 2، قال إنّ كواليس المسلسل مختلفة، فقد بدأت بجو لطيف جدا ومليء بالمودة وحب العمل واستمرّ هذا الأمر فترة زمنية طويلة حتى شهر نوفمبر، إذ توفي الفنان طارق عبدالعزيز.

وأضاف "رفعت"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "هذا الأمر أثر على كل الناس الموجودة وأضطررنا إلى وقف التصوير، حيث توفي بين تيك وتيك، إذ توفي في أثناء تصوير أحد المشاهد".

وتابع: "كان في حاجة كنت عاوزه يزودها وإحنا بنتكلم كان صحيح تماما، ولكن أظن إن الحكاية كلها خلصت في دقيقة واحدة، ووفاته وقفتنا شوية، ولكن كان لدينا التزام واستقررنا على أننا نلغي دوره ولكن هنعمل شخصية مساعدة له تقدر تستلم الدراما وكملنا وكلنا ساعدنا بعض بأننا نحاول نخلص المسلسل بأفضل صورة ممكن، وكان الفنان إدوارد هو صاحب هذه الشخصية المساعدة".