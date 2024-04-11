يوسف عثمان: مخرج "بقينا 2" ساعدنا على تقديم الشخصية بشكل واقعي ومقنع

أشاد الفنان يوسف عثمان بمخرج مسلسل «بقينا اتنين»، بسبب المساعدة الكبيرة التي قدمها في إبراز شخصيته بأفضل صورة، مؤكدًا أنه بذل جهدًا كبيرًا في مساعدته كي يفهم الشخصية ويجسدها بشكل واقعي ومقنع.

معالجة المشكلات الزوجية بالكوميديا

وأضاف "عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن المسلسل دراما اجتماعية، إذ يعالج المشكلات الزوجية بالكوميديا، مشيرًا إلى أن قلة من المخرجين الذين يضعون ثقتهم في الممثل ويكتفون بالتوجيه، ورغم ذلك عينهم معاه لإخراج أفضل أداء ممكن، ومن هؤلاء مخرج مسلسل بقينا 2 طارق رفعت.

شريف منير ورانيا يوسف

وتابع، أن شخصيته في المسلسل كوميدية في المقام الأول لها طابع رومانسي، موضحًا: "الكوميديا صعبة جدا وصعبة إنها تتعمل مع نجم زي شريف منير ورانيا يوسف، لأن في ديناميكية معينة، لازم الموقف يضحك والإيفيه يكون مناسب للمشهد".

مخرج مسلسل نورة: المسلسل كان تحديًا كبيرًا بالنسبة إلينا وأيقونة للبنت المصرية

وكان المخرج عامر صلاح، مخرج مسلسل «نورة»، قال إن العمل حقق نجاحا كبيرا، وهو إضافة للدراما المصرية بالشكل المطلوب الذي يليق باسم مصر في صناعة الكرتون والرسوم المتحركة، مشددًا على أنه كان تحديا كبيرا.

وأضاف "صلاح"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، العمل موجه للأطفال ووجبة كرتونية مثالية صنعت حالة من الوعي لدى المشاهد، مشددًا على أنه أيقونة للبنت المصرية.

المجلس القومي للمرأة مهتما بقضايا معينة للبنات

وتابع مخرج المسلسل: "في هذا المسلسل كان المجلس القومي للمرأة مهتما بقضايا معينة للبنات في هذا السن، وكان لديه تصور معين، وبالتالي، كان إيصال وجهة النظر قضية كبيرة حتى تعجب الأطفال ويهتموا بمتابعته، وكان لدينا تحديا كبيرا تمثل في إظهار الهوية المصرية والمشكلات الخاصة بمجتمعنا".