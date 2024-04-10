ملخص أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسلات الأطفال

شهدت الحلقة 30 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث، ظهر يحيى للأمير بدر الجمالي، وحذّره مما يفعله التجار من سرقة للقمح وأنّه سيصل بهم الحال إلى المجاعة، وعندما سمع الأمير هذا الأمر يخرج للسوق ويعاقب التُجار على فعلتهم، كما يأمرهم ببيع القمح للمواطنين بثمن زهيد.



مسلسل نورة

توالت أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل نورة، بظهور مدير المدرسة وهو يأمر نور بفتح حقيبته، ليكتشف أنّ الحقيبة بها هواتف أصدقائه التي سُرقت، وتظهر نورة وتحاول الدفاع عن شقيقها، لكن المدير يرفض وتذهب نورة وتهتم يارا بسرقة التليفونات، وفي نفس اللحظة تظهر صديقة لهما وتخبره بعملها من فعل ذلك الأمر.

مسلسلات الأطفال



تفاصيل مسلسل نورة

تدرو أحداثة في إطار تربوي، حيث يتناول طرق التربية السليمة التي تعد واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه الأباء، ومساعدة الأطفال على تحديد أهدافهم والعمل من أجل تحقيقها، بطولة منة شلبي برفقة عدد من نجوم الفن.

مسلسل نور والكوكب السعيد

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل نور والكوكب السعيد، بدأت بحديث والدة زهرة مع مدير المدرسة عن سبب خسارة زهرة في مسابقة التمثيل، وترد المديرة عليها، بأنّ الطالبة نونا تمتلك جماهيرية كبيرة وهذا يفيد المديرة، وتنزعج والدة زهرة من الرد وتهدد المديرة بفضح المدرسة.

تفاصيل مسلسل نور والكوكب السعيد



تدور أحداثه حول تناول قضايا مختلفة ومناقشاتها بشكل مبسط، تهدف إلغرس القيم الأنسانية والحضارية في الأطفال لأنهم صناع قرار المستقبل، فضلاً عن الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، بطولة ويزو، أحمد جمال سعيد، لقاء سويدان، نور قدري، شيماء شعلان، شكران حسين، حسين القناوي، فيروز طارق.