الخميس 11 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجدي عبد الغني: محمد النني أفضل من إمام عاشور

محمد النني لاعب أرسنال
محمد النني لاعب أرسنال

أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن محمد النني لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي أفضل من إمام عاشور نجم الأهلي.

وقال عبد الغني في تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: " النني أفضل من إمام عاشور في مركز خط الوسط، ولكنه اختار أحمد حسن ليكون أفضل من محمد النني ".

txt

مجدي عبد الغني: حسام حسن يمكنه النجاح مع منتخب مصر ولا أثق في اتحاد الكرة

txt

مجدي عبد الغني: مصطفى شوبير وإمام عاشور قادرين على التألق أمام الزمالك

وعن موقفه من النادي الأهلي قال مجدي عبد الغني: أنا مخلص للأهلي أكتر من أي شخص داخل النادي، وتابع: " كنت وحش الوحوش ولم أعرض للإصابة طول مسيرتي ".

مجدي عبد الغني عن تصريحات كهربا: مش هرد على عيل

رد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق على تصريحات محمود كهربا نجم الأهلي الأخيرة بشأنه حول أزمة العقد الشهيرة مع نادي الزمالك.

قال مجدي عبد الغني رداً على كهربا : مش هرد على كهربا لأنه طفل صغير، يروح يشوف عقده مع الزمالك في اتحاد الكرة.

وكان مجدي عبد الغني عضوا باتحاد الكرة وقت أزمة كهربا مع الزمالك، ومسؤولا عن توثيق العقود بالاتحاد، وأدعي الأخير أنه كان سببا في تلك الأزمة لكن هو ما نفاه نجم الأهلي الأسبق مؤكدا أنه لم يقف في هذا الأمر وأن عقد اللاعب كان سليما.

الجريدة الورقية