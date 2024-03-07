مجدي عبد الغني: حسام حسن يمكنه النجاح مع منتخب مصر ولا أثق في اتحاد الكرة

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يمكنه النجاح بشكل كبير مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" حسام حسن مدرب كبير وكان لاعب كبير ويمكنه النجاح مع منتخب مصر بشكل رائع، ولكن بمساعدة اتحاد الكرة الذي لا أثق فيهم".

وأضاف:" لا اثق في اتحاد الكرة الحالي أن يقوم بأي مساعدة لـ حسام حسن، واثق في التوأم أن ينجح مع الفراعنة".

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.