مجدي عبد الغني: مصطفى شوبير وإمام عاشور قادرين على التألق أمام الزمالك

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن مصطفى شوبير وإمام عاشور قادرين على التألق مع النادي الأهلي أمام الزمالك في نهائى بطولة كأس مصر.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" مصطفى شوبير حارس مميز ويمكنه التألق أمام النادي الأهلي ولديه إمكانيات أن يكون الحارس الأساسي للنادي الأهلي ومنتخب مصر".

وأضاف:" إمام عاشور لاعب رائع ومميز ويمكنه التألق أمام نادي الزمالك ويلعب أمام فريقه السابق ولديه بالطبع طموحات خاصة".

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.